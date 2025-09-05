Empresário morre em acidente entre Casa Branca e Itobi

O advogado e empresário Marcus Vinícius Urbano Ribeiro, 37 anos, residente em Itobi, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 4, após um acidente na Rodovia SP-350, na altura do km 243, no município de Casa Branca. O acidente ocorreu por volta das 11h, na pista norte, sob concessão da Renovias.

De acordo com o portal De Olho São José, Marcos Vinícius seguia de Casa Branca para Itobi, trajeto que percorria diariamente em razão das atividades da família, proprietária de uma filial da Padaria Casa Ribeiro no município.

Segundo as informações do Policiamento Rodoviário, ele conduzia uma motocicleta CG 160 no sentido Casa Branca a Itobi quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo e tombou sobre a faixa de rolamento. De acordo com o centro de informação da Artesp, uma carreta teria atropelado o motociclista quando ele se encontrava no solo, evadindo em seguida.

Marcus Vinícius não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil está realizando as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.