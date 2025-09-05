GCM prende homem por furto de fios em prédio público

Na manhã de terça-feira, dia 2, por volta das 7h45, a Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem suspeito de furto de fios de cobre em um prédio público localizado na Rua Florianópolis, na Vila Santana.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o indivíduo, já conhecido nos meios policiais, detido por moradores da região. Ele portava um pedaço de fio de cobre e um alicate, usados no corte da fiação. Populares relataram que presenciaram a subtração dos cabos do padrão de energia do imóvel.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que cortava os fios com a intenção de vendê-los posteriormente. Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão.

O homem foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto.