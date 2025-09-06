Uma ação das forças de segurança de Vargem Grande do Sul conseguiu evitar uma tentativa de suicídio no Jardim São José, na noite de 2 de setembro. Por volta das 23h, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou uma pessoa em situação de risco no pontilhão da SP-215.
Após diálogo, os policiais conseguiram conter a vítima e retirá-la da área de perigo. A Guarda Civil Municipal (GCM) também prestou apoio à ocorrência, e a pessoa recebeu atendimento médico no Posto de Pronto Atendimento (PPA). A Polícia Militar destacou a importância de buscar ajuda em momentos de crise e reafirmou seu compromisso com a preservação da vida.
O Centro de Valorização da Vida (CVV), uma entidade que realiza atendimentos gratuitos e sigilosos voltados à prevenção do suicídio e ao apoio emocional, ode ser contatado pelo telefone 188 e também pelo site oficial da instituição, através do endereço www.cvv.org.br.
Ação da PM e da GCM de Vargem evita tentativa de suicídio
