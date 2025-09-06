Ação da PM e da GCM de Vargem evita tentativa de suicídio

Uma ação das forças de segurança de Vargem Grande do Sul conseguiu evitar uma tentativa de suicídio no Jardim São José, na noite de 2 de setembro. Por volta das 23h, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou uma pessoa em situação de risco no pontilhão da SP-215.

Após diálogo, os policiais conseguiram conter a vítima e retirá-la da área de perigo. A Guarda Civil Municipal (GCM) também prestou apoio à ocorrência, e a pessoa recebeu atendimento médico no Posto de Pronto Atendimento (PPA). A Polícia Militar destacou a importância de buscar ajuda em momentos de crise e reafirmou seu compromisso com a preservação da vida.

O Centro de Valorização da Vida (CVV), uma entidade que realiza atendimentos gratuitos e sigilosos voltados à prevenção do suicídio e ao apoio emocional, ode ser contatado pelo telefone 188 e também pelo site oficial da instituição, através do endereço www.cvv.org.br.