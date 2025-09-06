Furto em propriedade rural causa prejuízo de R$ 20 mil

Na tarde de sexta-feira, dia 29, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto em uma propriedade localizada em um condomínio de ranchos, na zona rural de Vargem Grande do Sul.

Ao chegarem no local informado, os policiais constataram o arrombamento de uma porta e duas janelas, além da subtração de diversos objetos. O prejuízo estimado pela vítima foi de aproximadamente R$ 20 mil.

A proprietária foi orientada a elaborar a relação detalhada dos bens furtados e comparecer à Delegacia de Polícia para registro formal, em conformidade com a Resolução SSP/SP nº 057/2015.