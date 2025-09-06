PM atende duas vítimas de violência doméstica na semana

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências de violência doméstica em Vargem Grande do Sul em um intervalo de dois dias. A primeira foi registrada na tarde da segunda-feira, dia 1º de setembro, no Jardim Ferri. No local, uma mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro, apresentando lesões no cotovelo e pescoço. O suspeito fugiu, mas acabou localizado posteriormente em um supermercado na Vila Santa Terezinha. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu detido.

A segunda ocorrência aconteceu na manhã de 3 de setembro, quarta-feira, por volta das 10h, na Santa Terezinha. A vítima informou aos policiais ter sofrido agressões do companheiro, que foi encontrado em um comércio próximo. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ele recebeu voz de prisão em flagrante. O casal foi encaminhado para exame médico e, em seguida, conduzido à Delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e vias de fato. A prisão em flagrante foi ratificada, e o suspeito permaneceu detido.