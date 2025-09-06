Funcionária de cartório eleitoral recebe ameaça por telefone

Uma servidora do cartório eleitoral de Vargem Grande do Sul foi alvo de ameaça por telefone na tarde de 28 de agosto. Segundo informações, a ligação foi feita por uma pessoa que pediu para falar com o responsável pelo cartório, que não estava presente no momento.

Durante a chamada, a funcionária foi intimidada e ouviu que, caso desligasse o telefone, seria alvejada. No entanto, ciente de que outros cartórios vinham recebendo ameaças semelhantes, conforme alerta do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a servidora encerrou a ligação e acionou a Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada em boletim, e os policiais informaram que diversos órgãos públicos e estabelecimentos também vêm sendo alvos do mesmo tipo de ameaça. Não houve registro de novas tentativas após o episódio.