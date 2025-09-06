O condutor de um caminhão sofreu várias fraturas após sofrer um acidente na tarde da segunda-feira, dia 1⁰ de setembro, por volta das 17h30, na curva localizada no quilômetro 21 da estrada que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de São Roque da Fartura. O ponto é conhecido como a curva da morte, por conta dos diversos acidentes ocorridos no local.
As causas do acidente ainda são investigadas, mas foi informado que enquanto seguia no sentido São Roque-Vargem, ao descer a serra, o condutor perdeu o controle da direção do caminhão, que andou cerca de 100 metros, até cair no riacho existente no local. O motorista fraturou costelas e o braço, além de um corte na cabeça. Ele foi encontrado fora do veículo, resgatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) formada pelos servidores Daniel e Xavier e levado ao Hospital de Caridade. A equipe de resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) com o GCM Francisco e subinspetor Garcia e do Policiamento Rodoviário também atenderam a ocorrência, que contou ainda com apoio de alguns populares que estavam no local.
Homem sofre fraturas após caminhão tombar na SP-215
