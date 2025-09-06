Neste domingo tem a 19ª Corrida da Independência

Mais tradicional prova de Vargem Grande do Sul, a Corrida Pedestre da Independência chega a sua 19ª edição, em 2025. A disputa, com percurso de 5 quilômetros, será neste domingo, dia 7 de setembro, Dia da Independência, com início às 7h, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e largada prevista para as 8h.

No ato da confirmação da participação no evento, o Departamento de Esportes e Lazer solicita aos participantes a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal).

Premiação

A premiação será dividida por categorias masculinas e femininas, conforme a faixa etária abaixo. Receberão troféus os três primeiros colocados de cada categoria, o campeão geral (masculino e feminino) e os melhores atletas de Vargem Grande do Sul.