Família Correa no pódio no Brasileiro de Motovelocidade

Nesse fim de semana de 30 e 31 de agosto, o pódio foi em família no MOTO1000GP, na categoria Motul 300V Cup. Vitor Hugo e seu pai, Vladimir Correa, subiram ao lugar mais alto da premiação na quinta etapa do Brasileiro de Motovelocidade, disputada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

Vitor Hugo participou pela primeira vez da categoria monomarca Motul 300V Cup, e teve excelentes resultados. Ele chegou a Cascavel na sexta-feira, dia 29 de agosto, e liderou os dois primeiros treinos, ficando com o melhor tempo dentre os pilotos. Já no último treino do dia, marcou o terceiro melhor tempo.

Corrida em família

No sábado, dia 30, foi disputada a primeira corrida do final de semana. Vitor conseguiu fazer o segundo melhor tempo no classificatório, e Vladimir o oitavo tempo, largando nessas posições. Eles fizeram uma ótima corrida, com disputas e ultrapassagens difíceis. Vitor, que disputava um pouco à frente com um piloto argentino, finalizou a prova em segundo lugar.

Já Vladimir, que durante toda a prova travou um embate emocionante com seu adversário um pouco mais atrás, terminou a prova em sexto lugar no geral, sendo o primeiro na sua categoria, a Master. Assim, após ultrapassarem a linha de chegada, Vitor ficou em segundo na categoria Cup e Vladimir em primeiro, na Master.

Já no domingo, foi ainda mais emocionante. Mais uma vez, os dois fizeram uma excelente prova, com disputas constantes o tempo todo. Ao final, os dois lugares mais altos do pódio foram preenchidos por pai e filho. Vitor Hugo terminou em primeiro lugar e Vladimir também venceu, na sua categoria.

Após 15 voltas de muitas disputas, Vladimir, que é um experiente piloto da categoria 300 Master, que integra a Motul 300V Cup, mostrou-se ainda mais feliz que o filho. “Meu coração está quase saindo pela boca. Fico mais feliz pela vitória dele do que pela minha. Essa é mesmo a melhor corrida de nossas vidas até agora”, disse Vladimir.

Vitor Hugo comentou sobre a prova considerada complicada no traçado paranaense. “Eu estava seguindo uma estratégia para o final, para abrir. O Santiago escapou ali na curva e aliviou um pouco. Mas foi uma prova bem difícil. É uma pista bastante técnica”, afirmou o piloto.