Copa São Paulo e 16º Hwrangdo Open foram um sucesso

37 delegações estiveram no evento realizado em Vargem no último final de semana

A quadra central do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem Grande do Sul, se tornou o grande tatame do taekwondo paulista no último final de semana. O ginásio foi a sede de um grande evento que reuniu aproximadamente 400 atletas de elite da modalidade e também vários iniciantes em disputas acirradas, com muita técnica e habilidade.

Realizado pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (Fetesp) e organizado pelo mestre Carlos Xavier e equipe Hwarngdo, de Vargem, o evento fez parte do calendário estadual da modalidade e confere pontos para o ranking que classifica para a Copa do Brasil, um evento nacional que acontecerá em novembro, em Porto Alegre (RS).

A equipe vargengrandense contou com 80 atletas inscritos divididos em várias categorias desde a primeira categoria (baby), com a pequena Beatriz, de 2 anos, até a Master, com Jefferson de 43 anos, ambos medalhistas de ouro. Os atletas de Vargem treinam na Escola de Artes Marciais com mestre Carlos e professora Maria Eduarda, Escola D. Pedro II com mestre Carlos e Clube XXI de Abril com o professor Ricardo Ramos e a professora Ketelyn.

O evento teve a presença do professor e enfermeiro Rafael Vedovato e das alunas do curso de técnico em enfermagem da Escola D Pedro II que prestaram os primeiros socorros no torneio. Houve ainda a presença de equipes e a Unidade de Resgate da Guarda Civil Municipal (GCM).

Na Cerimônia de abertura, após o hino nacional, o presidente da Fetesp, Yeo Jun Kim, do Diretor de Esportes André Leone e do organizador mestre Carlos Xavier. “Fica aqui nossos parabéns a todos os atletas, agradecimento aos envolvidos na organização”, agradeceu mestre Carlos.