Semifinal do Campeonato Municipal de Futsal será nesta quinta-feira, dia 11

Definidas as partidas da semifinal do Campeonato Municipal de Futsal. No dia 11 de setembro, quinta-feira, às 19h30, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, Santana FC e Cruzeirinho disputam a vaga para a final. Na sequência, às 20h30, Bão Di Goli e Lagoa Branca se enfrentam para ver quem avança na busca pelo título.
O Campeonato Municipal de Futsal é realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Esta edição reuniu 12 equipes, sendo nove de Vargem Grande do Sul e três de municípios vizinhos, sendo equipes de Casa Branca e São João da Boa Vista.
Eliminatórias
Para chegar à semifinal, o Cruzeirinho venceu o Bayer por 4 a 3. Já o Santana fez 5 a 1 no III Vilas para conseguir sua vaga. O Bão Di Goli superou o Atlético Casa Branca, em jogo que venceu por 3 a 2. Por fim, o Lagoa Branca se classificou após bater o Liverpool II por 6 a 4.
Torcida
O Departamento de Esportes e Lazer convida toda a população a comparecer no CEE José Cortez, que está localizado à Rua Jaguari, nº 300, Vila Santana, para prestigiar as partidas e torcer pelas equipes.
Fotos: Prefeitura