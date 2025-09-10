Sicoob Crediçucar arrecada 6 toneladas de alimentos em evento beneficente

A cidade de Vargem Grande do Sul sediou, em 2025, mais uma edição da Live do Bem, projeto promovido pelo Sicoob Crediçucar. O evento reuniu público presencial e online, somando aproximadamente 250 participantes, tendo alcançado o expressivo resultado de 6 toneladas de alimentos arrecadados. Também foi aberto o espaço da praça de alimentação onde o evento se realizou para a Casa de Passagem e o bar para o Hospital de Caridade, para que eles pudessem arrecadar fundos para as entidades.



A iniciativa, criada em 2021, durante a pandemia pelo gerente regional do Sicoob Crediçucar na época, Rodrigo Manoel, nasceu com o propósito de apoiar músicos que estavam sem oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, arrecadar doações para entidades e famílias em situação de vulnerabilidade. Desde então, a Live do Bem se consolidou como uma ação anual da cooperativa, fortalecendo o sétimo princípio do cooperativismo: o compromisso com a comunidade.



Em 2025, o evento contou com a apresentação de Ferretti Jr. e shows de artistas regionais como Eurico & Ernane, Zé Marco e Dudu Rodrigues. Além da participação do presidente do Sicoob Crediçucar, José Emílio Ortolani, os diretores Daniel Sossai, Umberto Marcomini e Rodrigo Manoel também estiveram presentes, junto a colaboradores das agências de Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Porto Ferreira e da unidade administrativa.



As doações beneficiarão mais de 15 entidades e famílias nos municípios em que a cooperativa atua: Santa Cruz das Palmeiras, Vargem Grande do Sul, Porto Ferreira e Casa Branca.



De acordo com o Sicoob Crediçucar, o objetivo do projeto vai além da arrecadação: busca sensibilizar a comunidade sobre a realidade de famílias que precisam de apoio, promover artistas regionais e reforçar o papel da cooperativa como instituição socialmente responsável.