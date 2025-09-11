Mário Poggio

A querida amiga, professora Denise Aparecida Canal Merlin, gentilmente nos enviou foto do Baile de Coroação da Rainha do Algodão, realizado em 27 de janeiro de 1945, no qual seus pais, senhor Romeu Canal (como visconde) e senhora Maria José Andrade (como duquesa) integraram a corte.

Sob a coordenação do mestre de cerimônias, Laércio Romano, de Casa Branca, houve a introdução da corte no salão.

Condessa: Alzira Gadiani – conde: Aristóteles Dias de Carvalho; condessa: Nair Bolonha – conde: Artur Bolonha; viscondessa: Ivani Costa – visconde: Paulo Nano; viscondessa: Maria Teresa do Amaral – visconde: Romeu Canal; marquesa: Lucila Miranda – marquês: Paulo Fontão Ferraz; marquesa: Guiomar Milan – marquês: João Bolonha; duquesa: Maria José de Andrade – duque: Romeu de Andrade; duquesa: Ivan Dutra – duque: Cecílio Coimbra de Araujo; arquiduquesa: Ziloca de Oliveira – arquiduque: Gabriel Fontão de Andrade; arquiduquesa: Maria do Carmo Andrade – arquiduque: Geraldo Ribeiro de Andrade; princesa: Leni Fontão Carril – príncipe: José Luiz de Miranda Filho; princesa: Neusa Pereira Fontão – príncipe: Miguel Maaz; rainha: Cibele Castelar Ribeiro, coroada pelo senhor José de Oliveira Fontão, acompanhado da senhorita Edna Sbardellini; e primeiro ministro: Waldir Troncoso Peres, acompanhado pela senhorita Ada Peres Rodrigues.

Prestigiaram o evento Maria José Sanseverino – Rainha de São João da Boa Vista e Carmen Lia de Mendonça – Rainha da Primavera de Poços de Caldas

Por fim, houve o oferecimento de valsa vienense à Rainha e à Corte e após partida dançante, sob os acordes da Orquestra Jazz Tupã, de Ribeirão Preto.

A guisa de curiosidade, a senhora Maria José de Andrade vestiu um lindo traje azul, costurado pela senhora Arlinda Rodrigues Novaes.