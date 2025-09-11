Estudante do Fleming recebe o bronze em olimpíada

A Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral teve uma aluna premiada com a medalha de bronze na fase regional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Sofia de Souza Lima Frigini é aluna do ensino médio e recebeu sua medalha durante a cerimônia realizada no dia 12 de agosto, na Unicamp, em Campinas.

Além de Sofia, a escola teve dois alunos que ganharam o certificado de menção honrosa na Obmep: Pedro Rodrigues e Gabriel Mancini. “Para nós, esse resultado representa muito mais do que uma medalha. É a prova de que o esforço e a dedicação dos nossos alunos trazem frutos e podem levá-los a grandes conquistas. Ver uma aluna do Fleming se destacando na Obmep é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar. Essa conquista mostra que estamos no caminho certo, incentivando nossos jovens a acreditarem no poder do estudo e do conhecimento”, comentou a direção do Fleming.