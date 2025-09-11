Aluno do José Gilberto conquista medalha na Obmep

Lucas Roberto Pinto, aluno do 8º ano A, da Escola Estadual Professor José Gilberto de Oliveira Souza, de Vargem Grande do Sul, recebeu a medalha de bronze na fase nacional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição de 2024.

Ele é o primeiro aluno da escola a conquistar uma medalha na fase nacional da Obmep e recebeu sua premiação na solenidade realizada na Unicamp, em Campinas, no dia 12 de agosto, durante a cerimônia de premiação da 19ª Obmep. Na festividade, foram entregues 82 medalhas de prata, bronze e ouro aos alunos que foram medalhistas nacionais. Também foram entregues prêmios a escolas e professores.

“Esse resultado representa uma conquista para a unidade. Trabalhamos muito e estamos colhendo os frutos desse trabalho”, comentou Vicente Orrico Neto, diretor da Escola José Gilberto.