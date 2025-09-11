Lucas Roberto Pinto, aluno do 8º ano A, da Escola Estadual Professor José Gilberto de Oliveira Souza, de Vargem Grande do Sul, recebeu a medalha de bronze na fase nacional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição de 2024.
Ele é o primeiro aluno da escola a conquistar uma medalha na fase nacional da Obmep e recebeu sua premiação na solenidade realizada na Unicamp, em Campinas, no dia 12 de agosto, durante a cerimônia de premiação da 19ª Obmep. Na festividade, foram entregues 82 medalhas de prata, bronze e ouro aos alunos que foram medalhistas nacionais. Também foram entregues prêmios a escolas e professores.
“Esse resultado representa uma conquista para a unidade. Trabalhamos muito e estamos colhendo os frutos desse trabalho”, comentou Vicente Orrico Neto, diretor da Escola José Gilberto.
Aluno do José Gilberto conquista medalha na Obmep
