Colégio Vitória promove Feira do Empreendedor com Show

O Colégio Vitória, de Vargem Grande do Sul, realizou na quarta-feira, dia 3 de setembro, a 5ª edição da Feira do Empreendedor, evento que marca a conclusão do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP), desenvolvido em parceria com o Sebrae.

Durante a feira, os alunos colocaram em prática tudo o que aprenderam ao longo do projeto, comercializando produtos criados por eles próprios. Além do espírito empreendedor, o evento contou com um animado Show de Talentos, revelando a criatividade e o carisma dos estudantes.

A feira foi aberta a toda a comunidade escolar e contou com grande participação de familiares, amigos e visitantes. A equipe do Colégio Vitória agradece a presença de todos e parabeniza os alunos pela dedicação, envolvimento e espírito inovador demonstrados ao longo do projeto.