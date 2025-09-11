Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Faria Ferreira, conhecido por Zé Rocha, aos 68 anos de idade, no dia 30 de agosto. Residia no sítio Lagoa Formosa; deixou a esposa Ângela Maria Alves da Silva; as filhas Luciana e Lidiane; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Aguaí.
Faleceu Isabel Morgado, aos 68 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou a mãe Manoela; os filhos Thais, Tiago e Igor; netos; e os irmãos Daniel, Romildo, Ana e João Batista. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Lourdes Cândido da Silva Biani, aos 77 anos de idade, no dia 31 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou o marido João Biani e o filho Alex. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Ana Lúcia Pinheiro, aos 60 anos de idade, no dia 1º de setembro. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou o marido André Luiz Frizo; os filhos Marcelo, Adriana e Guilherme; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Nélson Oliveira Ribeiro, aos 77 anos de idade, no dia 2 de setembro. Residia no Jardim Dolores; deixou esposa; filhos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu José Donizeti da Silva, conhecido por Neves, aos 67 anos de idade, no dia 2 de setembro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Maria Inês dos Santos da Silva; os filhos José Geraldo, Josiane e José Henrique; o neto Matteo e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Orlando Martins, aos 75 anos de idade, no dia 2 de setembro. Residia no Jardim Paulista; deixou filhos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Cleusa Bovo, aos 72 anos de idade, no dia 3 de setembro. Residia no Jardim São Luís; era viúva do policial militar Luís Carlos Bovo; deixou os filhos Alfredo e Alexandre; a nora Marcela; a neta Giulia e a irmã Marisa. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Rosa Pratis Zocolan, aos 82 anos de idade, no dia 4 de setembro. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva de Antônio Zocolan; deixa os filhos Ricardo e Queila; era mãe de Ronaldo – já falecido; deixa noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Edson Baptistella, conhecido por Cuca, aos 53 anos de idade, no dia 25 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Joaquim Maria Garcia, conhecido por Garça, aos 69 anos de idade, no dia 29 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Falecimentos em Itobi
Faleceu Luiz Antônio Valentim Perinotto; aos 68 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou os filhos Wendel, Cíntia e Éder; a nora Marcela e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu Nilce Thereza Rodrigues, aos 88 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou os filhos Carmem, Ana Paula, Sandra e José Wilson; genros; nora e netos. Seu corpo foi cremado.
Faleceu Marcus Vinicius Urbano Ribeiro, aos 37 anos de idade, no dia 4 de setembro. Solteiro; deixou os pais Deize Luci e José Francisco e o irmão João Victor. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de Itobi.