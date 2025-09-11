Avança asfalto da estrada Três Barras ao Ribeirão do Sto. Antônio

As obras de asfaltamento da estrada que liga o bairro Três Barras ao Ribeirão do Santo Antônio, no município de Divinolândia que tiveram início em maio deste ano avançam a cada dia. A conquista é do deputado estadual Barros Munhoz que atendeu uma solicitação do prefeito Padoca.

Serão pavimentados 9,3 km de extensão com recursos financeiros de R$ 27 milhões do Governo do Estado, com previsão de término para junho do ano que vem.