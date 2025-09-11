Gente e Fatos

Por
Gazeta
-
A professora Denise de Paula Godoy Pereira, aniversaria nesta sexta-feira, dia 12, quando recebe o carinho especial do filho Bento, do marido Leonel, de seus alunos, amigos e familiares

Nascimento de Bella

Nasceu Bella Camargo Ribeiro, filha do casal Juliana e Bruno Ribeiro no dia 30 de agosto, na maternidade do Hospital de São José do Rio Pardo. Bella é neta de Angélica e Ronaldo, Josiane e Jacira. Os irmãos Rafael e João Pedro estão curtindo muito a chegada de Bella

 

 

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui