Neste sábado tem Feirão da AAMA

O tradicional Feirão Solidário da AAMA – Associação Amigos dos Animais, que teve início na primeira semana deste mês, termina neste sábado, dia 13. O bazar está sendo realizado na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, das 9h às 17h, no Jardim São José (próximo ao Posto de Molas Toquini).

O objetivo do bazar é arrecadar fundos para os mais de 300 animais que são atendidos pela AAMA, liderado pela presidente Evania Amélia Coracini.