Neste sábado tem Feirão da AAMA

Por
Gazeta
-

O tradicional Feirão Solidário da AAMA – Associação Amigos dos Animais, que teve início na primeira semana deste mês, termina neste sábado, dia 13. O bazar está sendo realizado na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, das 9h às 17h, no Jardim São José (próximo ao Posto de Molas Toquini).
O objetivo do bazar é arrecadar fundos para os mais de 300 animais que são atendidos pela AAMA, liderado pela presidente Evania Amélia Coracini.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui