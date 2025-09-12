O Grupo de Apoio à Vida (GAVI), realizará mais um bazar, neste sábado, dia 13 de setembro, das 7h30 até as 14h. O bazar está localizado no prédio do Gavi, à Rua Major Corrêa, nº 112, no centro.
No Bazar você encontrará roupas, calçados, acessórios e utensílios, todas em bom estado. A renda arrecadada será destinada ao apoio no tratamento de pessoas com câncer.
Bazar do Gavi acontecerá neste sábado
