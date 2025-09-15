Vargem terá 318 casas populares

A construção de novas moradias populares pelos programas governamentais Minha Casa Minha Vida e CDHU para famílias de baixa renda e idosos, vem sendo anunciada desde a gestão passada.

A presente matéria realizada pela Gazeta de Vargem Grande, tem por finalidade informar como estão os processos de construção destes imóveis que vão impactar a vida de centenas de vargengrandenses.

A confirmação de 318 novas unidades residências voltadas para famílias de baixa renda e idosos do município, é o resultado de uma atuação conjunta da prefeitura municipal com os governos federal e estadual, por meio dos programas Minha Casa Minha Vida (MCMV) e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

As novas moradias representam um avanço concreto na busca por dignidade e melhor qualidade de vida para centenas de vargengrandenses. A prefeitura já trabalha com agilidade nos trâmites burocráticos e na seleção dos futuros moradores.

Detalhamento das Unidades Habitacionais Minha Casa Minha Vida

São 140 moradias confirmadas, sendo 50 unidades pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e 90 unidades pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), das quais 50 já haviam sido aprovadas e outras 40 foram recentemente liberadas.

As unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00.

A prefeitura já entregou a documentação das primeiras 100 unidades e está avançando com os processos das demais 40.

A seleção dos beneficiários será realizada pelo Ministério das Cidades, com o apoio do município.

Casas que serão construídas pela CDHU

Serão 178 novas unidades a serem construídas em terreno já desapropriado próximo ao Jd. Canaã, sendo 150 unidades por meio do modelo de Apoio Habitacional (Carta de Crédito Associativo e Individual). A primeira fase já foi aprovada e a segunda está liberada para andamento.

As outras 28 unidades serão construídas pelo programa “Vida Longa”, voltado exclusivamente para idosos de baixa renda. O projeto inclui um condomínio com áreas de lazer, espaço de convivência e academia ao ar livre.

A documentação está sob análise técnica e a prefeitura agiliza o seu andamento junto aos órgãos competentes.

Apoio político dos deputados

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), em entrevista à Gazeta de Vargem Grande destacou o trabalho de articulação política e técnica envolvido para garantir esses investimentos.

“Agradeço o apoio do deputado estadual Barros Munhoz, do deputado federal Baleia Rossi e do ministro Jader Filho, que ajudaram a garantir essas 140 casas do Minha Casa Minha Vida para nossas famílias”, afirmou.

Celso disse que somadas às ações do governo do Estado, são 318 novas moradias que vão transformar a vida de centenas de vargengrandenses, trazendo dignidade e qualidade de vida para estas famílias.

Próximos passos

Com a documentação avançando e as aprovações em andamento, a prefeitura aguarda as últimas autorizações para iniciar o processo de inscrição dos beneficiários.

Na sequência, será definido o cronograma de obras, que marcará o início da realização do sonho da casa própria para muitas famílias.

Segundo apurou o jornal, para a construção destas 318 unidades, a prefeitura municipal já disponibilizou os terrenos necessários, o que viabilizou o empreendimento por parte dos governos estadual e federal.