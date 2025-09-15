Arte Dramática no Fleming

Por Mário Póggio Jr.

A orientadora pedagógica professora Célia Maria Ranzani Avanzi, desde seu ingresso no Colégio Estadual Alexandre Fleming, inovou.

Com seu incentivo floresceu a arte dramática no Colégio Estadual Alexandre Fleming, com a criação da peça “Ensaio Geral”, teatro de arena que fez muito sucesso em toda região.

Importante destacar que o transporte ficava por conta da professora Célia, com seu Jeep.

Participavam: Beatriz Camargo, Beth Ribeiro, Cecília Milan, Cidinha Brassaroto, Dora Avanzi, Maria Aparecida Albuquerque, Maria da Graça João, Neuza Mutherle, Paulo Cesar Cossi (“Bodão”), Picida Carril Dutra, Regina Maldonado João, Tânia Mara Silva, Zezé Miranda, etc…

Eram os alunos divulgando o nome da escola e de Vargem Grande do Sul, em toda região.