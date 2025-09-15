Casa Branca assina etapa final do Programa SP Jovem

A Prefeitura de Casa Branca assinou no dia 9 de setembro, a certificação da etapa final do Programa SP Jovem, do Governo do Estado, voltado à capacitação e inclusão de jovens.

A assinatura foi feita pela secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Thamires Lopes Mechilão, durante reunião com o secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza, e a equipe da Bioprox Empresa Júnior, responsável pelo projeto, que será implementado no município.

O programa prevê cursos de qualificação, orientação e acompanhamento profissional, apoio para estágio e inserção no mercado de trabalho, além do desenvolvimento de habilidades e cidadania. A etapa de implantação deve ser concluída até dezembro.