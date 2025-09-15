Creche em Itobi está em fase de ampliação

A Prefeitura Municipal de Itobi, sob a gestão do prefeito Maranata, tem trabalhado com dedicação para oferecer melhores condições às crianças e às famílias itobienses.

A ampliação da Creche Municipal Professora Luiza Sartori de Santis representa mais do que obras físicas: é um investimento no futuro da cidade, garantindo mais vagas, ambientes adequados e acolhedores, além de melhores condições de trabalho para os profissionais da educação infantil.

Com espaços mais amplos e estruturados, as crianças terão mais conforto, segurança e qualidade no aprendizado e no cuidado diário.

Este é mais um passo importante da Administração Municipal rumo a uma educação mais inclusiva e de qualidade para todos.