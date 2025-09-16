Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Ana Lúcia da Silva Barbosa, aos 57 anos de idade, no dia 6 de setembro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou o marido Ismael Lourenço Barbosa; os filhos Aline, Daniel, Tatiane e Gabriel; genros; noras e os netos Bernardo e Manuela. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Edson Braulino da Silva, conhecido por Abençoado, aos 77 anos de idade, no dia 6 de setembro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Lázara de Almeida da Silva; os filhos Michel, Michele, Luciana e Fernando; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria José dos Santos Carioca, aos 83 anos de idade, no dia 7 de setembro. Residia na Vila Santana; deixou filhos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Liziane da Cunha Gindro, aos 45 anos de idade, no dia 6 de agosto. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou a mãe Alaíde; o marido Celso; os filhos Bernardo e Otávio; e os irmãos Leandro e Elaine. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Aristides de Conti, aos 89 anos de idade, no dia 7 de setembro. Residia no Jardim Paulista; deixou a esposa Maria Beani de Conti; filhos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria de Lourdes Stefanini, aos 96 anos de idade, no dia 8 de setembro. Residia no Jardim Santa Cândida; deixou a irmã Teresinha e sobrinho. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Neusa Antônia Moreira Tavares, em Ribeirão Preto, aos 75 anos de idade, no dia 9 de setembro. Deixou marido, filha, irmãos, demais familiares e amigos, inclusive aqui em Vargem Grande onde residiu, e fazia parte do Apostolado do Sagrado Coração de Jesus da Paróquia de Sant´Ana. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.
Faleceu Therezinha de Jesus Santana da Fonseca, aos 91 anos de idade, no dia 12 de setembro. Residia no centro; era viúva de José Aparecido da Fonseca, o saudoso Tota que foi proprietário da Indústria de Implementos Agrícolas Santa Isabel. Deixou os filhos José Cláudio e Elza Maria; o genro Ângelo; a nora Ângela; os netos Michelle, Denis, Raquel, Henrique, Laiz e Yara; os bisnetos Breno, Maria Luíza, Miguel, Enrico, Davi, José Henrique e Matteo; e a irmã Maria José. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.
Foto: Arquivo Pessoal
Falecimento em Itobi
Faleceu Rogério de Souza Silva, aos 25 anos de idade, no dia 9 de setembro. Deixou os pais Inomar e Antônio; os irmãos Ronaldo, Romaria, Romário, Robério, Roberto e Antônio; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Lucas Emídio, aos 38 anos de idade, no dia 1º de setembro. Deixou os pais Maria Gonçalves Emídio e Antônio Rui Emídio; os irmãos Ailton, Berenice, Cláudio, Claudinei, Marcos, Márcia, Lais e Thais; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Lúcia Aparecida Rodrigues da Silva, aos 69 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou os filhos Michele, Samuel, Estefânio e Vanessa; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Augusto Silva, aos 76 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou as irmãs Izabel, Maria José e Rosa; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Liandra Paula Carvalho, aos 50 anos de idade, no dia 7 de setembro. Deixou a mãe Lucilia de Jesus Martins; o marido Roger Vinícius Carvalho; as filhas Luiza e Lorelai; a neta Adelaide; os irmãos Alexandre e Lucas; era irmã de Luciano e Kevin – já falecidos; deixou também o sobrinho Luan. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal da Flórida – Estados Unidos.
Faleceu João Luiz Alves, aos 92 anos de idade, no dia 9 de setembro. Deixou os filhos Maria, José Roberto, Wanderlei, Claudinei e Débora; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Christina Caselli de Menezes, aos 97 anos de idade, no dia 10 de setembro. Deixou o filho Francisco Manoel; a nora Ana Regina; e os netos Alexandre, Thaís e Francisco. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Samuel Nogueira, conhecido por Samuel da Glórinha, aos 65 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou a esposa Maria da Glória; os irmãos Orimauro, Sandra, Nilza e Ronaldo; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Therezinha Vinagre Tomaz, aos 89 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixa os filhos Antônio Carlos, José Cláudio e Cássia; noras; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.