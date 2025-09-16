As mudanças sociais também dependem da nossa saúde e da disposição que temos para buscá-las

Os problemas sociais do Brasil são bem conhecidos. Todos decorrentes da distribuição desigual de rendas e oportunidades. Sofremos as consequências da situação caótica da educação, da saúde e da justiça, mas, ao mesmo tempo, percebemos que grande parte da população, felizmente, ainda acredita que pode transformar este país. Entretanto as mudanças não acontecem se não lutarmos por elas, se não começarmos a mudar tudo que impede o nosso crescimento e a remover os obstáculos que dificultam nosso avanço. Para enfrentar o desafio de sonhar e realizar um país com desenvolvimento mais humano e racional precisamos ter disposição. Consequentemente, precisamos cuidar melhor de nós mesmos. Precisamos analisar nossos hábitos de vida e, se for necessário, corrigi-los. Temos que ser competentes para planejar nosso futuro e cuidar da nossa saúde para acreditar que conseguiremos colocar em prática nossas teorias. A vida sedentária é e continuará sendo uma das principais aliadas do conformismo e da submissão. Quanto menos fazemos, mais dependentes nos tornamos e mais acomodados ficamos com as condições que nos são impostas. Se não cuidarmos do próprio corpo, reservando alguns minutos por dia para estimular as funções fisiológicas e o sistema neuromuscular, limitaremos cada vez mais, as possibilidades de explorar plenamente nosso potencial físico e intelectual. Não podemos delegar a ninguém a responsabilidade que temos com a manutenção ou com a recuperação da nossa saúde e precisamos muito dela para poder assumir nossa parcela de compromissos com a família e com a sociedade.

José Alberto Aguilar Cortez