A fanfarra da Escola Alexandre Fleming, de Vargem Grande do Sul, marcou presença no desfile cívico de 7 de setembro em Jacutinga (MG). Os músicos e integrantes da banda levaram a alegria e o som marcante da fanfarra para além das fronteiras da cidade, reforçando a tradição e a importância da música nos desfiles cívicos.
A Fanfarra Alexandre Fleming é um espaço aberto a toda a comunidade e é formada por alunos, ex-alunos, estudantes de outras escolas e também convidados, unidos pelo amor à música e pela vontade de representar Vargem com entusiasmo. Atualmente, o grupo busca novos integrantes e quem tiver interesse em música, disciplina e espírito de equipe, pode procurar os representantes do grupo, que vai se apresentar durante as festividades do aniversário de Vargem no dia 26 de setembro.
Fanfarra do Fleming representa Vargem em desfile de Jacutinga
