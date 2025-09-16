Fanfarra do Fleming representa Vargem em desfile de Jacutinga

A fanfarra da Escola Alexandre Fleming, de Vargem Grande do Sul, marcou presença no desfile cívico de 7 de setembro em Jacutinga (MG). Os músicos e integrantes da banda levaram a alegria e o som marcante da fanfarra para além das fronteiras da cidade, reforçando a tradição e a importância da música nos desfiles cívicos.

A Fanfarra Alexandre Fleming é um espaço aberto a toda a comunidade e é formada por alunos, ex-alunos, estudantes de outras escolas e também convidados, unidos pelo amor à música e pela vontade de representar Vargem com entusiasmo. Atualmente, o grupo busca novos integrantes e quem tiver interesse em música, disciplina e espírito de equipe, pode procurar os representantes do grupo, que vai se apresentar durante as festividades do aniversário de Vargem no dia 26 de setembro.