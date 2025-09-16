Classificados

Últimos artigos
Fanfarra do Fleming representa Vargem em desfile de Jacutinga
A fanfarra da Escola Alexandre Fleming, de Vargem Grande do Sul, marcou presença no desfile cívico de 7 de setembro em Jacutinga (MG). Os músicos e integrantes da banda levaram a alegria e o som marcante da fanfarra para...
Sozinho ele plantou mais de 2.500 árvores
A vida de Libânio Coracini é um exemplo e serve de exemplo para todos nós. Empresário do ramo cerâmico, aos 93 anos de idade, com muita lucidez, ele relata a reportagem da Gazeta de Vargem Grande sobre um dos...