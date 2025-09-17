Coluna Momento Pet – Hope

Hope é a lindinha da Coluna Momento Pet desta semana. A cachorrinha foi adotada por Mariana Fiorette em 2022.

De raça misturada com vira-lata e fox, Hope chegou à família ainda muito pequena.

Mariana contou a Gazeta de Vargem Grande que Hope tinha problemas no rabinho que não nasciam pelos e com os cuidados certos voltou a crescer, “chamávamos ela de gambazinho”, completou.

Além dos cuidados diários, a cachorrinha toma banho há cada quinze dias. Hope também adora passear e brincar.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286