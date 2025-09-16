Gente e Fatos

Por
Gazeta
-
Ana Tereza Elídio da Silva, filha do casal Letícia e Wilian, apagou sua primeira velinha na quarta-feira, dia 10, com ajuda dos irmãozinhos Pedro e Ana Luzia. Os avós Ângela e Serginho e Marli e Marcos encheram de mimos a lindinha Ana Tereza

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui