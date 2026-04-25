Basquete de Vargem vence Guaxupé na Copa Difusão

O time adulto de basquete de Vargem Grande do Sul estreou com vitória expressiva na Copa Difusão de Basquete, torneio regional disputado em Santa Cruz das Palmeiras. Na manhã do último domingo, dia 19 de abril, a equipe impôs seu ritmo desde os primeiros minutos e dominou Guaxupé com tranquilidade, vencendo por 61 a 33 a partida.

A diferença de 28 pontos no placar final refletiu o controle exercido pelos jogadores de Vargem ao longo de toda a partida. O destaque individual ficou com Mateus Guerra, cestinha do jogo com 15 pontos marcados. Ryan Valério também teve atuação de alto nível, contribuindo com 11 cestas e dominando as disputas de rebote com 13 capturas.

O elenco foi formado por Flávio Alves, Ryan Valério, Diego Bortoloti, Diego Oliveira, Mateus Guerra, Vinícius Pereira, Paulo Guerra e Gustavo Rosa, todos orientados pelo técnico Vinícius. A estreia vitoriosa coloca Vargem Grande do Sul em boa posição na competição, que reúne equipes da região.