Copa dos Campeões ainda mais forte para o próximo ano

Marquinho Moraes, dirigente da Vargeana, e organizador da 12ª Copa dos Campeões Regionais 2026 falou à Gazeta de Vargem Grande sobre o torneio. “Foi um campeonato que a gente teve algumas dificuldades”, observou. Ele recordou que a data da competição se aproximava e ainda não havia a decisão se o torneio seria realizado, uma vez que o principal organizador, Juninho Charelli, faleceu em 2025, logo após a realização da 11ª edição da competição. “Com a falta do Juninho, ninguém quis pegar o campeonato pra fazer. E eu acabei assumindo essa responsabilidade, seguir também com o time da Vargeana, um trabalho dobrado. Mas graças a Deus deu tudo certo, foi um sucesso”, afirmou Marquinho.

Ele lembrou que a copa é um evento muito respeitado e aguardado. “Ela foi até apelidada da libertadores da região, atraindo muitos jogadores da nossa região”, destacou. Marquinho lembrou que o Guarani foi o último time a se classificar, ressaltando que o futebol realmente é um esporte imprevisível. “Enfrentou as duas potências da região, que é a Vargeana e o Vasco, um time que sempre está chegando nas finais. Eliminou a Vargeana na semifinal, depois foi campeão em cima do Vasco, merecidamente”, disse. “Parabéns ao pessoal do Guarani e que venha 2027”, afirmou

Para o torneio do ano que vem, Marquinho aposta em uma Copa dos Campeões Regionais ainda mais forte. “A intenção é fazer a maior Copa de todos os tempos. Vamos promover algumas alterações, inclusive vamos oferecer premiação em dinheiro, algo como R$ 10 mil”, adiantou.

Ele agradeceu ao apoio do prefeito Celso Ribeiro, do diretor de Esportes, André Leone, ao seu parceiro Antônio Carlos Fuso. “Também ao deputado Fábio Faria de Sá que destinou R$ 1,1 milhão confiando no nosso trabalho com parceria com a prefeitura”, afirmou Marquinho.

Campeonato infantil

Ele disse ainda que a AA Vargeana está planejando realizar um campeonato envolvendo a garotada. “Estamos articulando para fazer o Sub-9 e o Sub-11 e queremos começar no máximo em junho esse campeonato. Já estou convidando algumas equipes da região. Será a Primeira Copa Juvenil de Vargem Grande do Sul”, disse.