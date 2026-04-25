Raio/DEL Vargem vence na Liga Riopardense de Futsal

Os times Sub-18 e Sub-16 do Raio/Departamento Municipal de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul venceram na última terça-feira, dia 21, as equipes do Departamento de Esportes de Santa Rita do Passa Quatro, no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem Grande do Sul. As partidas foram válidas pela Liga Riopardense de Futsal.

Jogando pela quinta rodada, a equipe Sub 16 venceu Santa Rita por 6 a 3. Jogaram pelo time vargengrandense os goleiros Rian Pocaia e Mateus Molina, com Leonardo Loiola, Rodela, João Victor Moraes, Giovani Milan, Ruan Daniel, Breno Caixeta, Cristopher, Luti, Thiago Madruga, Miguel Beneti, Otavio Tomásio, João Pedro Passoni e Pedro Couto na linha. Os gols de Vargem foram de João Victor, Breno Caixeta (2 marcados), Cristopher, Giovani Milan e Ruan.

O time Sub 16 está na segunda colocação, com a mesma quantidade de pontos que o primeiro colocado, mas com um a menos no saldo de gols.

Sub 18

Disputando a quarta rodada, o time Sub 18 do Raio/DEL venceu o Santa Rita por 8 a 2. No gol estavam Enzo Zucolau, João Vitor Prado e João Pedro Gonçalves. Na linha, jogaram Mateus Lemes, Pedro Corali, Mateus Serafim, David Dener, Fabrício Linos, Ari Ribeiro, Alisson Carozi,

João Pedro Darozzi, Rapahel Cossi, Gabriel Lima, Vinicius Azevedo e Bruno Leopoldo. Três gols foram marcados por Raphael Cossi, Fabrício Linos fez dois e Pedro Corali, Gabriel Lima e Mateus Serafim marcaram um gol cada um.

Nas duas partidas, a comissão técnica foi composta por José Robson Linos (Binho), Leonardo Ribeiro, Claiton Josué de Mello e Fábio Fontão.

Fotos: Raio/DEL Vargem