Raio/DEL Vargem jogou contra Piracicaba na Liga Paulista

Jogando pela primeira vez em casa pela Copa da Liga Paulista de Futsal, a equipe Sub 17 do Raio/Departamento Municipal de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul enfrentou o Piracicaba/Secretaria de Esportes, em partida disputada no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, no último domingo, dia 19.

O jogo válido pela segunda rodada do torneio, terminou com a vitória de Vargem por 5 a 2. Com o resultado, o Raio/DEL Vargem assume a liderança no grupo.

Os goleiros do time vargengrandense foram Enzo Zucolau, João Vitor Prado e Luís Gustavo de Mello. Na linha estavam Mateus Lemes, Bruno Leopoldo, Mateus Serafim, Rafael

Gabriel Lima, Fabricio Linos, Vitor Chanchencow, Luís Eduardo Teodoro, Cristopher

João Pedro Darozzi, Miguel e Breno Caixeta. Vitor Chanchencow marcou um gol e está na vice artilharia do torneio. Cristopher também marcou um gol e Breno Caixeta fez três.

Fotos: Raio/DEL Vargem

Sub 15

Jogando no mesmo dia, o time Sub 15 do Raio/Del Vargem enfrentou também a equipe da mesma categoria Piracicaba, no CEE José Cortez. No entanto, os garotos foram superados pelo time adversário por 2 a 1, com um gol de desempate feito nos segundos finais.

Os goleiros de Vargem foram Paulo Buscaratti, com uma atuação de gala na noite, e Guilherme Cirilio. Na linha, jogaram João Vitor de Resende, Luti, Leonardo Loiola, Enzo Fagundes, que marcou o gol de Vargem, Pedro Luan, Lucas Marrique, João Pedro Passoni, Luís Felipe Cunha, Theo do Prado, José Henrique Nunes e Alexandre Ruiz.

Sub 13

Por sua vez, a molecada do Sub 13 do Raio/DEL Vargem goleou os meninos de Piracicaba por 6 a 3. Gabriel Chiamenti e Nicolas Borsatto foram os goleiros do time. Na linha, estavam escalados Davi Juliari, Otávio Melo, Breno Bortoluzzi, Pedro Catalano, Arthur Vogado, Manuelly Silva, Maicon Marcelino, Pedro Leopoldo, Miguel Mancini, Henrique Marçal, Lucca Mauch, Nicollas Locatelli e João Pedro Russo.

Sub 11

A equipe Sub 11 também fez sua estreia em casa na Copa da Liga Paulista de Futsal contra o Piracicaba, perdendo a partida por 4 a 1. Os goleiros foram Arthur Serafim, Miguel Oliveira e Bernardo Rosseto. Os jogadores na linha foram Victor Kauã, Bernardo Gindro, Bryan Valverde, Lorenzo Bedin, João Pedro Barbosa, Micaely Martins, Davi Rezende, Luís Gustavo Viana, Miguel do Prado, Carlos Alberto Tonetti, Gabriel João e Lorenzo dos Reis. Betinho Tonetti marcou o gol de Vargem.

Os técnicos das equipes do Raio/DEL Vargem nas partidas foram José Robson Linos (Binho), Leonardo Ribeiro, Claiton Josué de Mello e Fábio Fontão.