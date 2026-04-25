Adolescente é surpreendido com crack escondido na boca

Policiais militares apreenderam um adolescente na tarde da última terça-feira, dia 22, na Rua Carino José Bernardes, em Vargem Grande do Sul, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A ocorrência foi registrada às 13h50 e envolveu equipes das viaturas I-24433 e I-24408.

A ação foi conduzida pelos cabos PM Salomão e Márcio, com apoio dos cabos PM Leite e do soldado PM Jangoas. Ao chegarem à residência, os policiais fizeram contato com a mãe do adolescente, que, informada sobre o mandado, autorizou e acompanhou a entrada na casa.

O jovem foi encontrado deitado e, ao ser chamado, retirou da própria boca cinco pedras de crack embaladas e prontas para venda. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, indicou uma gaveta no cômodo, onde foram localizadas outras 15 pedras, também embaladas e preparadas para comercialização.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Segundo os policiais, o uso de algemas foi necessário para garantir a integridade física de todos os envolvidos. O adolescente foi encaminhado ao Pronto de Pronto Atendimento (PPA), onde passou por avaliação médica com emissão de laudo cautelar.

Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a apreensão e o jovem foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas.