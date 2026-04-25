Meninos do handebol vencem São João na Liga do Interior

No último sábado, dia 18, a equipe cadete masculina de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve em São João da Boa Vista em mais uma rodada da Liga de Handebol do Interior.

Jogando contra Itapira, os meninos vargengrandenses conseguiram uma boa vitória pelo placar de 35 a 18, a primeira da equipe em três jogos.

De acordo com Juliano Garcia, treinador do time, a equipe fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado e encontrou dificuldades na etapa inicial. No retorno do intervalo a equipe se ajustou bem e abriu vantagem no placar. O destaque da partida foi o armador Nicolas Milan, que marcou nove gols na partida.

A equipe cadete masculina só volta a jogar no mês de agosto quando tem três confrontos decisivos em busca da classificação para as finais da Liga do Interior.