Homem é preso por violência doméstica

Na tarde da terça-feira, dia 16, por volta das 18h, a Polícia Militar atendeu ocorrência de violência doméstica no Jardim Pacaembu, em Vargem Grande do Sul.
No endereço informado, a equipe constatou que o autor, em estado de embriaguez, agrediu verbalmente os pais e também a própria equipe policial. Contra ele, havia medidas protetivas vigentes.
Após exame cautelar no Posto de Pronto Atendimento (PPA), o homem foi conduzido ao Plantão Policial. O autor permaneceu preso à disposição da justiça.
