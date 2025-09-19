Pensou que o carro foi furtado, mas só esqueceu onde estacionou

Uma ocorrência com o final inusitado mobilizou a Polícia Militar (PM) de Vargem Grande do Sul, na segunda-feira, dia 15, no período da tarde. Após receber informação pelo Centro de Operações da PM (Copom) sobre um possível furto de automóvel, uma equipe realizou patrulhamento na região e identificou o veículo estacionado no local.

Em contato com a proprietária, esta informou que não havia ocorrido furto, mas que havia esquecido onde havia estacionado o automóvel. A verificação por meio de imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento comercial confirmou que o veículo não foi subtraído.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários e a queixa registrada foi retirada do sistema. O veículo foi liberado à proprietária sem qualquer restrição.