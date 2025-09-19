Acidente entre moto e bicicleta no Jd. Primavera

Na tarde desta terça-feira, dia 16 de setembro foi registrada na Delegacia de Polícia uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta no cruzamento das ruas Virgílio Forlin e Vitório Sati, no Jardim Primavera.

Segundo o boletim, o motociclista seguia pela Rua Vitório Sati e, ao parar no sinal de “pare” da Rua Virgílio Forlin, prosseguiu acreditando que não havia tráfego. Nesse momento, acabou atingindo a roda traseira da bicicleta que atravessava a via na contramão.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal, onde passou por exames de radiografia. De acordo com informações de sua mãe, encontra-se bem e estável, sem lesões graves. Foi expedida guia para o Instituto Médico Legal (IML).

O motociclista declarou não ter sofrido ferimentos e não houve danos materiais aos veículos.

O Samu, a Guarda Civil e o Resgate da Guarda prestaram socorro.