Acidente com motos na estrada Vargem a Casa Branca

Na noite do domingo, dia 14, por volta das 21 horas, ocorreu um acidente na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Casa Branca, nas proximidades da empresa Super Frio. A colisão envolveu duas motocicletas, sendo que uma atingiu a traseira da outra.

O piloto da motocicleta da frente não sofreu ferimentos e não precisou de socorro. Já o condutor da segunda moto foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves.

Atenderam a ocorrência a equipe da VTR 04 – Resgate da GCM, composta pelo GCM Francisco e Subinspetor Garcia, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o condutor Xavier e a técnica de enfermagem Silvana. Também estiveram no local o Resgate Renovias e a Polícia Rodoviária, que adotou as medidas administrativas cabíveis.

Fotos: GCM