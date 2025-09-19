GCM apreende menores com drogas em Vargem Grande

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul realizou a apreensão de dois adolescentes durante patrulhamento preventivo nas imediações do Cemitério Parque das Acácias.

Segundo informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande, a equipe avistou os jovens em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Durante a abordagem, um deles teria dispensado ao solo dois invólucros contendo substância semelhante à maconha.

Os adolescentes admitiram que estavam comercializando entorpecentes no local. Para reforçar a ocorrência, o canil da GCM foi acionado. A cadela de faro “Raposa” localizou mais porções de drogas escondidas nas proximidades, já preparadas para a venda.

Os dois foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, acompanhados pelos responsáveis legais. Após prestar depoimento, a autoridade de plantão determinou a liberação deles. Ambos responderão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

Fotos: GCM