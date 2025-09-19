Tentativa de furto de cadeira de rodas é registrada no PPA

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada pelo Posto de Pronto Atendimento (PPA) após a informação de que um indivíduo havia retirado uma cadeira de rodas do local e saído em direção à rua.

Durante o patrulhamento, uma equipe da GCM localizou o suspeito na rua Palmeiral. Questionado, ele alegou que não sabia que não poderia retirar a cadeira do posto.

Diante da situação, foi dada voz de prisão e o homem encaminhado ao PPA para exame cautelar e, posteriormente, apresentado na Delegacia de São João da Boa Vista. No entanto, a autoridade de plantão não ratificou a prisão.