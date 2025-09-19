Suspeito de furto em residência foi pego pela PM

Na manhã do domingo, dia 14, por volta das 10h, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível invasão e furto em uma residência à venda, localizada no Centro.

Ao chegar no local, a equipe policial, com o apoio do corretor de imóveis, permitiu o acesso à residência. No interior da propriedade, foi encontrado o suspeito, deitado na varanda, com uma sacola contendo 2,7 kg de fios cortados, um alicate e 11 embalagens de cola para cílios. Além disso, foi verificado que dois padrões de energia estavam com os fios cortados, evidenciando o furto.

A vítima compareceu ao local e reconheceu os materiais como sendo de sua propriedade. O autor foi preso em flagrante e, após exame de corpo de delito no Pronto Atendimento, foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde sua prisão foi ratificada pelo delegado responsável.