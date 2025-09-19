“Casa bomba” do tráfico é desmantelada em São José

Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira, dia 19, um homem de 32 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Vila Pereira, em uma residência na Rua São Roque, apontada por denúncias como ponto de intensa movimentação criminosa. Segundo a investigação, o indivíduo seria responsável por abastecer diferentes locais de venda de entorpecentes na região do Vale.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão resultou na entrada das equipes na casa, conhecida entre os moradores como “Casa Bomba”. No interior do imóvel, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas armazenadas em uma sacola sobre o guarda-roupa, além de objetos ligados ao tráfico. Entre o material apreendido estavam 362 eppendorfs de cocaína (347,70 g), 205 pedras de crack (96,64 g), 10 porções de maconha (169,84 g) e três pedras brutas de crack (277,86 g). Também foram recolhidos um liquidificador, sete aparelhos celulares, uma carteira nacional de habilitação, embalagens de sacos plásticos, um veículo Fiat/Palio e R$ 182,00 em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito também exerceria a função de “gerente” em um ponto de tráfico na Praça João Batista Ribeiro de Lima. Já conhecido nos meios policiais, ele vinha sendo monitorado antes da deflagração da operação. Após receber voz de prisão, foi conduzido ao Pronto-Socorro Municipal, onde não foram constatadas lesões, e posteriormente apresentado ao Plantão Policial. O delegado responsável, Dr. Guilherme Souza Gomes Filho, ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). O homem permanece preso e está à disposição da Justiça.