PM captura procurado em Itobi

Durante patrulhamento de rotina, na tarde do sábado, dia 13, a Polícia Militar de Itobi localizou e prendeu um indivíduo, que estava com mandado de prisão em aberto devido a condenação por lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal.

O suspeito, que havia sido egresso do sistema prisional desde 9 de setembro, estava cumprindo regime aberto em albergue domiciliar, mas foi encontrado fora do endereço informado às autoridades.

Após a captura, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a situação foi registrada conforme a Resolução 057/2015. De acordo com as circunstâncias, o indivíduo foi liberado ao término da ocorrência, permanecendo sob a supervisão do sistema de justiça.