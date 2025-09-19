Desfile de aniversário de Vargem será neste domingo

A partir da 8h, deste domingo, dia 21 de setembro, na Rua do Comércio, está programado para ter início o desfile das escolas em comemoração aos 151 anos de fundação de Vargem Grande do Sul, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 26 de setembro. O tema escolhido para este ano será “O Mundo Mágico da Infância”.

Os preparativos para o desfile estão a cargo do Departamento de Educação e o jornal Gazeta de Vargem Grande entrevistou a diretora de Educação Renata Taú, que falou sobre os preparativos do desfile cívico de aniversário da criação do município.

Segundo Renata, cerca de 40 grupos já estão confirmados e prometem levar ao público muita criatividade, alegria e dedicação. “Cada bloco está preparando apresentações incríveis e supercriativas. Será um verdadeiro espetáculo visual e artístico, inspirado no tema deste ano, ‘O Mundo Mágico da Infância’”, explicou a diretora, que afirmou ser um convite para todos voltarem a sonhar como crianças.

Entre as atrações confirmadas estão as fanfarras da Escola Estadual Alexandre Fleming, Colégio D. Pedro II, os Tiros de Guerra de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo. Também participarão a Corporação dos Bombeiros Civis de Vargem e o Canil da GCM.

Renata explica que, assim como em anos anteriores, toda a estrutura está sendo preparada para receber o público com segurança, acessibilidade e conforto. “A Guarda Civil Municipal estará presente durante todo o evento, garantindo tranquilidade. É uma experiência pensada para ser inesquecível”, afirmou.

Embora este ano não haja uma homenagem específica, a diretora ressalta que o desfile será especial pelo empenho de todos. “O carinho e dedicação dos envolvidos fazem toda a diferença. Os grupos culturais e artísticos da cidade também estarão presentes, enriquecendo ainda mais o evento com talento e expressão cultural”, disse a educadora.

De acordo com Renata, a expectativa é de que cerca de 6 mil pessoas acompanhem o desfile. “Desde março, as equipes dos departamentos de Educação e da Cultura e Turismo vêm se reunindo com muito empenho junto aos grupos. É uma verdadeira força-tarefa pela cultura da cidade. Será um momento de alegria, energia e emoção”, completou.

O desfile acontecerá logo de manhã deste domingo, com as concentrações na Praça Cap. João Pinto Fontão e na Rua do Comércio, e, segundo a diretora, será também uma oportunidade para que a população celebre em família. “Esperamos ver todos prestigiando, seja desfilando, colaborando ou assistindo. É uma tradição que celebramos com orgulho e que fortalece nossa identidade como cidade”, concluiu.

Banda Lex Luthor vai se apresentar no aniversário de Vargem

A prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul anunciou ontem, sexta-feira, a apresentação da Banda Lex Luthor no próximo domingo, dia 28 de setembro, a partir das 15h, em comemoração ao aniversário dos 151 anos de fundação do município.

O show acontecerá na Represa Eduíno Sabrdellini e será aberto a todas as pessoas, que poderão levar cooler com suas bebidas, não podendo ser consumido bebidas com garrafas de vidro.

A banda é conhecida dos vargengrandenses, que apreciam suas músicas e coreografias e no ano passado se apresentou na Praça da Matriz por ocasião da comemoração dos 150 anos da cidade e também da reinauguração da fonte luminosa.

Edição Especial de Aniversário

Como acontece há mais de 40 anos, a Gazeta de Vargem Grande vai circular na próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, feriado municipal, quando o município comemora 151 anos de criação, com uma Edição Especial de Aniversário contendo matérias específicas sobre a data e também as manifestações de empresas, prestadores de serviços, profissionais liberais, parabenizando a cidade e suas autoridades constituídas por mais um ano de existência.