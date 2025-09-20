Vargem brilhou no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Atletas voltaram de Sergipe com medalhas e bons resultados no torneio nacional

Entre os dias 10 e 14 de setembro, a cidade de Aracaju, em Sergipe, foi palco do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025, um dos eventos mais prestigiados da modalidade no país. Com a participação de 2.400 atletas, todos campeões e vice-campeões estaduais em suas categorias, o torneio foi marcado por lutas de altíssimo nível técnico e muita emoção.

A delegação de Vargem Grande do Sul não só marcou presença, mas conquistou resultados expressivos, levando o nome da cidade ao pódio nacional. Sob a liderança do Mestre Carlos Xavier, os atletas vargengrandenses demonstraram garra e talento, enfrentando alguns dos melhores taekwondistas do Brasil.

Destaques

A atleta Tais Casimiro, faixa vermelha preta, até 57 kg, após uma performance impecável com três vitórias consecutivas, sagrou-se campeã brasileira de 2025. “Um feito notável que coroa anos de dedicação”, ponderou Xavier. Manuela Xavier, atleta faixa preta, até 35 kg, travou três lutas desafiadoras e alcançou o honroso título de vice-campeã brasileira, demonstrando força e técnica apurada.

Nouan Milan, atleta da categoria faixa azul vermelha, até 35 kg, se destacou com uma sólida vitória na primeira luta e avançou para as semifinais, mas foi superado pelo eventual campeão da categoria, garantindo uma merecida medalha de bronze. Na categoria faixa preta até 55 kg, a atleta Daniele Milan acabou derrotada em sua primeira luta. “Porém protagonizou um embate belíssimo, deixando tudo no tatame e conquistando o nono lugar em uma categoria extremamente competitiva”, comentou o treinador.

Xavier ponderou ainda que a jornada da delegação foi intensa. Os atletas saíram de Vargem Grande do Sul na terça-feira, dia 9, à 01h, e retornaram à cidade na segunda-feira, dia 15, às 23h, vivenciando dias de muita concentração, adrenalina e companheirismo. “A experiência de competir entre os melhores do Brasil foi, sem dúvida, inesquecível para os atletas de Vargem Grande do Sul e para os milhares de participantes”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal

Apoio

Ele observou ainda que o sucesso da participação vargengrandense só foi possível graças ao apoio fundamental de diversos patrocinadores e colaboradores. Xavier citou ainda a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Esportes e Lazer, que viabilizou o translado dos atletas até o aeroporto, lembrou o dirigente.

“Além disso, a comunidade de Vargem Grande do Sul abraçou a causa, contribuindo através de uma Vakinha Online, compra de rifas, doces e outras ações promovidas pelos atletas. A torcida e o carinho de todos foram combustíveis para cada luta”, agradeceu Carlos Xavier.

“Este resultado histórico no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025 traz grande visibilidade para Vargem Grande do Sul, inspirando centenas de atletas de taekwondo e de outras modalidades. É a prova de que, com trabalho sério, dedicação e apoio, os resultados acontecem e impulsionam o esporte e o orgulho de uma comunidade”, finalizou.

Agradecimento

Mestre Carlos Xavier, em nome de todos os atletas que representaram Vargem Grande do Sul no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo agradece a todos os patrocinadores e colaboradores pelo apoio. Em especial a Escola de Artes Marciais, Capítulo Juventude Fraterna da Ordem DeMolay, Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS), Sicoob Credisucar, Escola D. Pedro II e Cooperbatata.

