Bushido é campeã da Copa CCP Liceu

A Associação Bushido coordenada pelo sensei Daniel Garcia, participou no último sábado, dia 13, da Copa CCP Liceu de Judô, na cidade de Piracicaba. Evento organizado pela Oitava Delegacia Oeste de Judô e Federação Paulista de Judô, que contou com 533 atletas.

A equipe Bushido participou com 48 judocas e 13 deles dobraram de categoria. Ao todo foram conquistadas 20 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze, somando 162 pontos na classificação geral. Com essa pontuação, a equipe recebeu o troféu de campeã da copa.

“Parabéns a todos os judocas que puderam participar e levar o nome da Bushido no lugar mais alto do pódio”, destacou o sensei Daniel Garcia, responsável pela equipe.

Ele agradeceu a toda diretoria Bushido, aos pais e mães que levaram seus filhos e torceram por todos da equipe. “Aos árbitros, sensei Gabriel Casagrande, Duda Taú, Geovana Urtado, Rafael Barbier, Vinicius Coelho, aos oficiais técnicos, Pedro Taú, Luiz Miguel, Diogo Mariano, Levi Palaia, aos nossos parceiros, ao Departamento de Esportes e Lazer André Leone, prefeito Celso Luís Ribeiro e Prefeitura de Vargem Grande do Sul”, agradeceu.