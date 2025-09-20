Larissa Pirola é campeã nacional de taekwondo pela 6ª vez

A atleta vargengrandense do taekwondo Larissa Pirola disputou na última semana o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025, realizado de 10 a 14 de setembro, em Aracaju (SE). Mais de 2 mil lutadores participaram do evento em diversas categorias, desde faixas coloridas até faixas pretas. Larissa fez três lutas, venceu as três e somou mais um título brasileiro em seu cartel, que já soma seis campeonatos brasileiros conquistados.

Foram cinco dias de competição intensa, marcados por lutas emocionantes, grandes conquistas e pela energia vibrante que tomou conta da capital sergipana. A presença maciça de participantes e o alto nível técnico das disputas demonstram a força e o crescimento do taekwondo brasileiro, consolidando o evento como um marco no cenário esportivo do país. O super campeonato brasileiro, reúne os melhores atletas de cada categoria, de todo o Brasil.

A competição vale vaga para o Grand Slam, torneio que forma a Seleção Brasileira, soma ainda 20 pontos no ranking nacional e conta com bolsa atleta, ajuda sediada pelo governo aos atletas nacionais.

Busca pelo ouro

Em sua participação no torneio nacional, Larissa lutou na categoria até 73 kg. Em sua primeira luta, venceu a atleta que representava o Distrito Federal. Em seguida, travou e ganhou o duelo contra uma lutadora de Pernambuco. A última luta também foi contra uma atleta pernambucana e também foi vencida por Larissa, que defendeu o Estado de São Paulo. Com as três vitórias, ela conquistou o título de campeã nacional em sua categoria.